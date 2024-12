Caminhão com camisas do Botafogo é roubado na Avenida Brasil

Nesta sexta-feira (13), um caminhão com milhares de uniformes do Botafogo foi roubado na Avenida Brasil, uma das vias mais importante e movimentada da cidade, Rio de Janeiro. O abastecimento iria para as lojas oficiais do clube.

O time alvinegro acionou os órgãos policiais para resgatarem o carregamento, que se encontra na zona norte da cidade, Complexo do Alemão. A Polícia Civil está responsável pela investigação do caso. Segundo a estimativa inicial, teria sido levado um valor maior que R$ 2 milhões em produtos.

O prejuízo financeiro é claro, mas o crime também prejudicou o planejamento do Botafogo de reabastecer as lojas para as compras dos torcedores para este natal.

Outro roubo de caminhão por criminosos, que transportava camisas do clube, foi registrado no ano passado. Segundo as fontes do alvinegro, os veículos não têm indicativos de que carregam materiais.