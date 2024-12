Polícia Federal prende suspeitos de financiamento ilegal de campanhas políticas

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13/12), a Operação Têmis, para desarticular uma organização criminosa suspeita de compra de votos e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram em outubro, quando um homem foi preso em flagrante, em Duque de Caxias/RJ, com R$ 1,9 milhão em espécie, sob suspeita de compra de votos.

A PF identificou que o suspeito era integrante de uma organização criminosa atuante na Baixada Fluminense há vários anos. O grupo, composto por políticos e empresários, opera nas cidades de Duque de Caxias/RJ e São João de Meriti/RJ.

As apurações revelaram que a organização movimentou cifras milionárias para financiar, ilicitamente, campanhas de candidatos a cargos políticos. Há indícios de que empresas contratadas pelo poder público eram utilizadas para favorecer agentes políticos em suas campanhas, com o fim de manter a hegemonia do grupo nesses municípios.

Os crimes investigados incluem organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro.