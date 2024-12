Lula deixa UTI e está "lúcido e orientado", diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e permanece internado no hospital Sirio-Libanês em “cuidados semi-intensivos”. De acordo com novo boletim, divulgado na manhã desta sexta-feira (13), o presidente “segue lúcido e orientado” e caminhou pelos corredores do hospital.

“Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores”, disse a equipe médica. O boletim foi divulgado por volta das 11h30.

Na última quinta-feira (12), Lula passou por um procedimento de embolização de uma artéria para prevenir novos sangramentos, depois foi submetido a exames laboratoriais e recebeu a visita de familiares. À noite, retirou o dreno intracraniano que havia sido colocado após a cirurgia realizada na terça.

Desde que chegou ao hospital em São Paulo, o chefe do Executivo federal está na UTI. Na manhã desta quinta, ele passou por uma embolização da artéria meníngea média para impedir novos sangramentos na cabeça. O procedimento durou cerca de uma hora.

Os médicos recomendaram que o presidente tente repousar e evite fazer esforço físico e mental nos próximos dias.