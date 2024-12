Tráfico em Maria Paula exibe faixa ameaçadora: “Proibido roubar”

Criminosos que dominam o tráfico de drogas no bairro de Maria Paula, localizado na divisa entre os municípios de Niterói e São Gonçalo, mostraram novamente sua ousadia ao estenderem uma faixa com uma ameaça explícita na Avenida na Rua Expedicionário Bittencourt Rodrigues. O aviso, com os dizeres “Proibido Roubar”, foi colocado próximo à ponte da localidade.

A imagem da faixa ganhou repercussão após ser compartilhada nas redes sociais por um motorista de aplicativo. No vídeo, ele alerta os usuários sobre os perigos de circular pela cidade de São Gonçalo. O condutor descreve que, embora a área pareça tranquila à primeira vista, ao entrar no bairro, é comum se deparar com fuzis apontados para quem não segue as "regras" do tráfico local.





Essa não é a primeira vez que placas semelhantes são espalhadas pela região. Em maio de 2019, uma placa com a mesma mensagem de proibição do roubo, mas com um tom ainda mais agressivo, foi colocada em Maria Paula. Na ocasião, o aviso dizia: “Proibido qualquer tipo de roubo. Quem for pego roubando vai pagar com a vida. Respeitem os moradores! Ass. Os Crias de Maria Paula - CV”.

A Polícia Militar foi procurada e informou: " Até o momento, não temos registro de acionamento nesse sentido. O batalhão da área será comunicado. É importante que a população acione a Polícia Militar através dos canais oficiais, assim como registre os fatos nas delegacias de Polícia Civil".