Furto em supermercado de Niterói termina com dois presos

Dois homens foram presos após tentarem furtar materiais no supermercado, situado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no bairro Maravista, em Niterói. A ação foi registrada por volta das 16h30, desta quinta-feira (12), quando a equipe do 12º BPM realizava patrulhamento preventivo na região.

O proprietário do estabelecimento, de 68 anos, acionou a polícia após perceber que dois indivíduos estavam dentro do supermercado, que já se encontrava fechado. Ao entrar no local, a equipe policial encontrou os acusados no segundo andar do mercado, em posse de uma faca, fios de cobre cortados e cabos de eletricidade, materiais que haviam sido furtados.

Os dois homens, de 25 e 35 anos, foram detidos e levados para a 81ª DP (Itaipu), onde foram autuados em flagrante pelo crime de furto. Posteriormente, o caso foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde os acusados permaneceram presos.