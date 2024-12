Vídeo chocante: Homem agride idoso e, em seguida, é agredido em São Gonçalo

O caso aconteceu na tarde do último sábado (07) - Foto: Reprodução

Um caso de agressão brutal contra um idoso na Rua Zeferino Reis, no Centro de São Gonçalo, chamou a atenção dos internautas no início desta semana. O caso aconteceu na tarde do último sábado (07). Nas imagens, é possível ver um homem de meia idade agredindo um idoso e roubando seus pertences.

Na última terça (11), outros vídeos, com registros do agressor sendo torturado por supostos “vingadores” também começaram a circular nas redes sociais. A Polícia Militar não foi acionado; a 72ª DP está apurando detalhes sobre o caso

As imagens, gravadas por um transeunte, mostram um homem, ainda não identificado e com idade estimada entre 30 e 40 anos, submetendo o idoso a uma sessão de tortura por cerca de dois minutos, desferindo golpes e roubando seus pertences. É possível ver a vítima pedindo para que o homem pare, mas os ataques continuam. Confira:

A cena acontece em frente a uma loja de materiais de costura e artesanato. O estabelecimento já estava fechado no momento do crime. Segundo representantes da loja e de outros estabelecimentos na região, a vítima costuma pedir ajuda financeira a motoristas que passam pela via.

“Esse senhor está sempre por aqui, ele é tranquilo. Não sabemos se ele é morador de rua ou só pedinte, mas ele costuma pedir dinheiro aqui. Não arruma problema, sempre dá bom dia quando a gente tá abrindo a loja”, conta o funcionário de um estabelecimento na região, que preferiu não ser identificado.

Já o agressor não costuma aparecer na região com frequência, mas, segundo pessoas que trabalham na região, já apareceu na Rua Zeferino Reis em outras ocasiões, aparentando estar entorpecido.

Os suspeitos que capturaram o agressor também não foram identificados até o momento. Segundo internautas, os suspeitos seriam da comunidade Menino de Deus, no Rocha, e teriam também submetido o agressor a uma série de torturas como forma de vingança pelo episódio. O 7º BPM (São Gonçalo) não foi acionado para o caso.

Os vídeos despertaram reações diversas de moradores e internautas nas redes sociais Enquanto alguns elogiaram os registros de “vingança”, outros condenaram a postura. : “Os meninos agiram certinho, covarde se trata assim”, opinou um internauta. “Um absurdo o que esse homem fez com esse idoso, eu chorei vendo o vídeo, e o pior de tudo as pessoas filmam, passam por ali e não fazem nada”, escreveu outro.

Procurada, a 72ª DP (Mutuá) informou que não foi procurada sobre o caso, mas que “instaurou procedimento para apurar o caso” após tomar conhecimento das imagens. “Os agentes estão em busca de informações e testemunhas para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias dos fatos”, informou, em nota, a Polícia Civil.