Homem é preso tentando furtar portão de alumínio no Alcântara

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, na noite desta quarta-feira (11), um homem que tentou furtar um portão de alumínio de uma clínica localizada na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no bairro do Alcântara. Contra o homem, já havia um mandado de busca e apreensão em aberto.

Uma equipe estava em patrulhamento pela região quando foi informada, pelos agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), que um homem estava furtando um portão. O acusado foi flagrado pelas câmeras de segurança da CSSG, que ficam localizadas em vias públicas.

Leia também:

Operação policial resulta em apreensão de drogas, morte e prisão de foragido em Niterói

PM e comparsa são presos acusados de matar e ocultar o corpo de pedreiro em Maricá

O suspeito foi encontrado trafegando pela Avenida Jornalista Roberto Marinho. Ele estava carregando as barras de alumínio do portão quando foi abordado e se mostrou agressivo e inquieto. O homem foi, então, conduzido para a 74ª DP (Alcântara) e, em seguida, foi levado para a 73ª DP (Neves).

Outros casos - Ainda nesta semana, na última terça-feira (10), um homem foi preso ao tentar furtar a tampa de um bueiro na Rua Comandante Ari Parreiras, em Neves. O suspeito também foi flagrado comentendo o crime pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

No dia 5 de dezembro, três homens que estavam furtando cabos de telefonia na Rua Comandante Ari Parreiras, no bairro do Porto Velho, foram presos pelos guardas. Eles também haviam sido flagrados pelas câmeras da CSSG.

No dia 1° de dezembro, o trabalho em conjunto resultou na recuperação de um carro de passeio que havia sido furtado horas antes. O veículo foi encontrado no bairro Porto da Madama.

Vale destacar que a CSSG, que foi implantada pela Secretaria de Transportes, fica baseada na sede provisória da Prefeitura, no bairro Estrela do Norte, e conta com o trabalho de colaboradores capacitados para operar 24 horas por dia. São 440 câmeras de última geração instaladas em pontos estratégicos de São Gonçalo.