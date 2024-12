Furtos de fios em Niterói resultam em prisões e apreensão de materiais

No Fonseca, foram encontrados com o suspeito 10 metros de fio, um alicate e uma faca - Foto: Divulgação

Na madrugada de quinta-feira (12), duas ocorrências de furto foram registradas em Niterói, resultando na prisão de dois suspeitos e na apreensão de fios de energia. As ações criminosas ocorreram nos bairros Fonseca e São Francisco, onde as guarnições conseguiram prender os acusados e apreender materiais usados nos furtos.

No primeiro caso, por volta das 02h, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam patrulhamento na Rua Riodades, com a Travessa Cosme e Damião, no Fonseca, quando avistaram um homem, se 25 anos, cortando fios de um poste. Ao perceber a presença policial, o acusado tentou fugir, mas foi rapidamente detido. Com ele, foram encontrados 10 metros de fio, um alicate e uma faca. O suspeito, que já possuía quatro anotações criminais por furto, foi levado à 78ª DP, onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso.

Material apreendido | Foto: Divulgação

Mais tarde, por volta das 04h05, a guarnição foi acionada via telefone 190 para atender uma ocorrência de furto na Avenida Rui Barbosa, no bairro São Francisco. No local, os policiais encontraram um suspeito, de 42, homem em situação de rua, com cerca de 40 metros de cabos de energia guardados em um saco de lixo. Quando interrogado, o suspeito alegou ter encontrado os cabos e que pretendia vendê-los posteriormente. O material foi apreendido, e o homem, que tinha passagens pela polícia por furto, roubo, ameaça e invasão de domicílio, foi levado à 79ª DP. Ele foi ouvido e responderá a inquérito criminal pelo furto.