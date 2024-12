Polícia Civil identifica suspeito da morte de grego em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) identificou um dos responsáveis pela morte do grego Meletios Barmpass. Ele foi assassinado em outubro, na BR-104, altura de São Gonçalo, quando voltava de Armação de Búzios com a mulher e o filho.

Agentes realizam buscas para localizá-lo. A partir das investigações, foi expedido mandado de prisão preventiva contra o autor.

Segundo apurado, a vítima foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Os criminosos efetuaram disparos que atingiram o grego, que veio a óbito.

Leia também:

Trio é preso após roubo de veículo em Niterói; Vídeo!

Mãe é detida tentando entregar drogas para o filho no Degase

Os policiais analisaram diversas ocorrências de roubo na região, que auxiliaram na identificação do assassino, que teria envolvimento em outros crimes praticados na via. Ele já possui anotações criminais por tráfico de drogas, homicídio e receptação.

A investigação aponta que os roubos são fomentados pelas lideranças do Comando Vermelho na região, e que o criminoso estaria escondido no Complexo do Salgueiro.

As diligências seguem para identificar o outro autor. A DHNSG pede o apoio da população com informações que possam auxiliar nas investigações. Os contatos podem ser feitos por meio do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.