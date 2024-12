Trio é preso após roubo de veículo em Niterói; Vídeo!

Na madrugada desta terça-feira (10), três homens foram detidos em Niterói, após um roubo de veículo e a apreensão de uma pistola de uso restrito, além de outros itens ilícitos. O flagrante ocorreu no Centro, na Rua Barão do Amazonas, durante uma ação do 12º BPM (Niterói).





O caso teve início quando o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) acionou as equipes policiais sobre a localização de um veículo VW T-Cross, prata, roubado pouco antes na área da 79ª DP (Jurujuba). O veículo circulava pelo Centro de Niterói, e as patrulhas começaram a realizar buscas pelo local.

A abordagem aconteceu na Rua Saldanha Marinho, onde, ao tentar interceptar o automóvel, os policiais perceberam que o motorista perdeu o controle durante o cruzamento com a Rua Barão do Amazonas. O veículo colidiu contra um táxi e, em seguida, contra um poste. Ao realizar a abordagem, os agentes encontraram diversos materiais ilegais no interior do carro.

Os três homens, de 25, 20 e 19 anos, foram detidos. Durante a abordagem, ficou constatado que o suspeito mais velho, já possuía anotações criminais pelos mesmos crimes pelos quais foi autuado, como porte ilegal de arma de fogo, receptação e desobediência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para prestar socorro aos acusados, que sofreram fraturas ósseas devido ao acidente. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, onde permaneceram internados.

Após receberem os cuidados médicos, os acusados foram autuados em flagrante. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).