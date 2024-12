Mãe é detida tentando entregar drogas para o filho no Degase

Na tarde do último sábado (7), a equipe de agentes de segurança socioeducativa do Cense Aeroporto Dom Bosco, unidade de internação masculina do Degase, na Ilha do Governador, interceptou uma tentativa de entrada de drogas no local.

Por ocasião da visita familiar do final de semana, a mãe de um socioeducando foi pega em flagrante, durante a fiscalização dos agentes, tentando levar drogas para o próprio filho que cumpre medida na unidade. O caso foi encaminhado para a 37ª DP, na Ilha do Governador.

