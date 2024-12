Em ritmo de férias, Vasco bate o Cuiabá na Arena Pantanal na última rodada do Brasileirão

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco visitou o Cuiabá, na Arena Pantanal neste domingo (08), e venceu por 2x1. O artilheiro argentino Vegetti marcou duas vezes e garantiu o triunfo vascaíno.

Na primeira etapa, o Cuiabá começou tentando se impor e perdeu logo aos 4 minutos uma chance incrível. Max acertou a trave após cruzamento e no rebote Derik Lacerda acertou novamente o poste de Léo Jardim. O Vasco se acertou e não demorou a abrir o placar. Aos 16, Puma cruzou rasteiro e o artilheiro Vegetti completou de primeira para colocar o cruzmaltino na frente. O gol deixou o time carioca com o controle do jogo. Mas, em um vacilo defensivo, o Dourado empatou aos 32. Derik Lacerda chutou duas vezes antes de marcar. O Vasco voltou a ter controle e aos 42, Vegetti marcou o segundo dele após lindo passe de Matheus Carvalho.

Com ambos os times em baixa rotação por não almejarem outras coisas, o segundo tempo começou bem devagar. O Cuiabá ainda tentou imprimir um ritmo e pressionar, mas faltava qualidade. O Vasco chegou a marcar com Paulinho, aos 28. Mas depois de revisão do VAR, o gol foi anulado por impedimento do meia. O Gigante da Colina seguiu tomando conta da partida e poderia ter ampliado o marcador.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 50 pontos e terminou o Brasileirão em 10º lugar e uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.