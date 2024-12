Flamengo empata com Vitória em dia de despedida de Gabigol

Gabigol festeja seu último gol pelo Flamengo em empate com o Vitória no Maracanã - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol festeja seu último gol pelo Flamengo em empate com o Vitória no Maracanã - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Vivendo clima de festa e despedida de um dos seus maiores ídolos da história, o Flamengo empatou com o Vitória nessa tarde de domingo (08), no Maracanã, em 2x2. Gabigol se despediu do rubro-negro em uma tarde de festa, homenagens, emoção e marcando um gol. Ayrton Lucas fez o outro do Fla e Alerrandro e Janderson marcaram para os visitantes.

O primeiro tempo começou com os dois clubes buscando o jogo. O Vitória não quis nem saber da festa de despedida de Gabigol e incomodou o Flamengo. Alerrandro, aos 15 minutos, abriu o placar para os baianos após cochilada de Rossi. Aos 22, o Fla quase empatou. Em bom passe, Gerson achou Wesley que bateu fraco para defesa do goleiro Lucas Arcanjo. O time carioca seguiu apertando e quase empatou aos 45. Gabigol chutou de fora e arrancou um 'uh' da torcida. No minuto seguinte, Plata fez bela jogada e rolou pra Wesley que chutou com perigo por cima.

A etapa complementar voltou com o técnico Filipe Luís fazendo mudanças logo no começo. E o Flamengo continuou pressionando pelo empate. Até que aos 13, o dono da festa marcou. Gabigol recebeu lindo passe de Pulgar e marcou seu gol de número 161 com a camisa rubro-negra e explodiu a torcida em emoção no dia do seu adeus. O time baiano não se abalou e seguiu bem na partida. Até que aos 29, foi premiado. Janderson aproveitou rápido contra-ataque e fez um belo gol para os baianos. Não demorou muito para o Fla empatar de novo. Ayrton Lucas tabelou com Pulgar e botou tudo igual no placar aos 34. No minuto seguinte, Gabigol deixou o gramado. Emocionado, ele abraçou todos os companheiros e foi muito festejado pelos torcedores. O final do jogo ficou mais morno e os clubes aceitaram o empate.

O Flamengo encerra o Brasileirão na 3ª posição, com 70 pontos. A vaga na Libertadores veio tanto pela colocação na competição como pela conquista da Copa do Brasil, após vencer o Atlético-MG.