Guardas apreendem adolescente após flagrante de furto

Uma equipe da Guarda Marítima da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) apreendeu um adolescente de 17 anos, neste sábado (07/12), após flagrante do furto do cordão de ouro de um médico nas proximidades do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca.

Após o furto, o adolescente fugiu e acabou entrando na base avançada da Capitania dos Portos, onde a equipe da GM-Rio estava participando de um curso. Com ele, foi encontrado o cordão de ouro.

Após a apreensão, o adolescente foi conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, e em seguida para a DPCA. A ação contou com apoio de guardas do 2º Grupamento Especial de Praia (GEP).

Leia mais

Previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói: Semana começa com sol e termina com chuva

Veículo suspeito de clonagem é apreendido após alerta da Central de Segurança de SG

Curso com a Capitania dos Portos e Operação Lei Seca Marítima no Canal Marapendi

Os guardas que apreenderam o adolescente estavam participando do curso de Adestramento de Inspeção Naval, promovido pela Capitania dos Portos, da Marinha do Brasil. A capacitação acontece entre os dias 27 de novembro e 08 de dezembro e visa reforçar a segurança no tráfego aquaviário na cidade do Rio de Janeiro, preparando os profissionais para atuar nas complexas operações de fiscalização marítima.

O curso qualifica os alunos para atuarem em grupos de visita e inspeção e também amplia seus conhecimentos sobre as atribuições da Autoridade Marítima. Assim, os profissionais estão aptos a contribuir de maneira mais efetiva para a segurança e o ordenamento do tráfego aquaviário.

O sábado foi dia de aula prática com a realização de uma Operação Lei Seca Marítima, no Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca. Durante a ação, foram realizadas 63 abordagens, sendo 53 com uso do etilômetro, que verifica o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de embarcações. Uma pessoa foi reprovada no teste. Além disso, foram aplicadas mais seis notificações por infrações diversas. Os inspetores navais podem verificar e fiscalizar diversos itens de segurança, como falta de colete ou de extintores de incêndio, fundamentais para a segurança da embarcação; ou ainda questões como o excesso de velocidade e aproximação indevida dos banhistas.