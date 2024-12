Veículo suspeito de clonagem é apreendido após alerta da Central de Segurança de SG

Um veículo com suspeita de clonagem foi apreendido nesta sexta-feira (6), após ser identificado por câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), no bairro Colubandê.

O alerta sobre o veículo partiu da CSSG para policiais militares da Operação São Gonçalo Presente, que realizavam patrulhamento pela cidade. A partir das imagens, a equipe da Central de Segurança identificou a região onde o automóvel se encontrava e passou as informações aos militares, que imediatamente seguiram para o bairro Colubandê, encontrando o carro, modelo Volkswagen Fox, na Rua Osório Costa.

Leia mais:

Título e rebaixamento: veja contas para definição do Brasileirão 2024

São Gonçalo iluminada: Concertos e atrações natalinas gratuitas

“As imagens captadas apontam para possível crime de adulteração. Nossa Central de Monitoramento é um equipamento tecnológico inteligente que tem mostrado sua eficiência e contribuição no combate ao crime em São Gonçalo. Esse alinhamento que temos desenvolvido com a as polícias e nossa Guarda Municipal tem se mostrado de grande importância na resolução de ocorrências e crimes que são captados pelas câmeras da CSSG”, disse Wallace Oliveira, responsável pela CSSG.

A condutora do veículo e o automóvel com suspeita de clonagem foram levados para a 74ª DP (Alcântara). O veículo ficará apreendido até a realização da perícia.

A Central de Segurança integra um sistema de dados referentes a veículos com suspeita de clonagem. Um veículo com as mesmas características do que foi apreendido no Colubandê, foi registrado por câmeras de outra cidade do Estado, alertando a CSSG para a suspeita de clonagem.

Desde a sua implantação, em setembro de 2023, pela Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), a Central de Segurança atua de forma integrada com as secretarias do município e também com as forças de segurança do Estado, como a Polícia Militar e Polícia Civil, além da Polícia Rodoviária Federal, que podem solicitar o uso das câmeras para auxiliar suas ações. São 440 câmeras instaladas na cidade. Um sistema com capacidade para leitura de placas e também reconhecimento facial.