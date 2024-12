Previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói: Semana começa com sol e termina com chuva

A previsão do tempo para São Gonçalo e Niterói indica uma semana de mudanças climáticas significativas, com temperaturas elevadas no início e chuvas marcantes. De acordo com o Climatempo, a primeira metade da semana será marcada por altas temperaturas e predominância do sol. A partir de quarta-feira, chuvas e trovoadas devem mudar o cenário, trazendo alívio ao calor, mas exigindo atenção dos moradores para possíveis alagamentos e tempestades no final de semana. Confira os detalhes para os próximos dias:

São Gonçalo

Domingo (8): O calor predomina, com mínima de 23°C e máxima de 35°C. O céu terá muitas nuvens durante o dia, mas com aberturas de sol. Não há previsão de chuva.

Segunda-feira (9): A temperatura diminui ligeiramente, variando entre 23°C e 33°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu permanece encoberto.

Terça-feira (10): Chuva e trovoadas marcam o dia. Com mínima de 23°C e máxima de 30°C, a manhã começa com muitas nuvens, mas a chuva chega à tarde e persiste forte à noite.

Quarta-feira (11): O clima segue instável, com chuva durante o dia. À noite, a precipitação diminui e as nuvens começam a se dispersar. As temperaturas variam entre 21°C e 25°C.

Quinta-feira (12): O sol retorna tímido, entre muitas nuvens. A temperatura vai de 20°C a 25°C, com períodos de céu nublado durante o dia e à noite.

Alerta: No final de semana, há risco de temporais em São Gonçalo.

Niterói

Domingo (8): Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite. A temperatura varia entre 23°C e 31°C. Não há previsão de chuva.

Segunda-feira (9): Semelhante ao domingo, o céu terá muitas nuvens e períodos nublados. A temperatura oscila entre 23°C e 30°C.

Terça-feira (10): A chuva chega forte, com trovoadas à tarde e à noite. A mínima será de 24°C e a máxima de 28°C.

Quarta-feira (11): O dia será chuvoso, com precipitação constante. À noite, as chuvas diminuem e o céu começa a clarear. A temperatura varia de 22°C a 25°C.

Quinta-feira (12): O sol reaparece entre muitas nuvens. O clima será mais ameno, com mínima de 21°C e máxima de 26°C.

Final de Semana: O próximo final de semana trará sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, com 81% de chance de precipitação em Niterói.

