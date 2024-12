Suspeito morre após tentativa de roubo a casal em São Gonçalo

Agentes da DH investigam as circunstâncias do caso - Foto: Divulgação

Agentes da DH investigam as circunstâncias do caso - Foto: Divulgação

Um homem foi baleado e morreu ao tentar roubar a motocicleta de um casal no bairro Mutondo, em São Gonçalo. O caso ocorreu quando um policial de folga, 3º sargento lotado no 12º BPM (Niterói), reagiu à cena, efetuando disparos contra os suspeitos.

De acordo com relatos, o policial estava passando pela Avenida José Mendonça de Campos quando presenciou três homens tentando realizar o roubo. Ao perceber a situação, ele reagiu com tiros, atingindo um dos suspeitos, que morreu no local.

Leia também:

SBT encerra "Programa do Raul Gil" após 14 anos

Flordelis é atendida na UPA após descoberta de celular em cela no Rio

O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda identificação oficial para ser liberado para o sepultamento. O policial prestou depoimento na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e foi liberado em seguida.

Agentes da DH investigam as circunstâncias do caso.