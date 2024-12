SBT encerra "Programa do Raul Gil" após 14 anos

Em um vídeo publicado em suas redes, Raul Gil expressou gratidão aos fãs e relembrou os momentos de alegria e conexão que viveu com as famílias brasileiras - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

Após 14 anos no ar, o Programa do Raul Gil chega ao fim. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (6) pelo apresentador Raul Gil, que também comunicou sua saída da emissora através de suas redes sociais. A mudança foi determinada pela presidente do SBT e filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti.

Em um vídeo publicado em suas redes, Raul Gil expressou gratidão aos fãs e relembrou os momentos de alegria e conexão que viveu com as famílias brasileiras durante sua trajetória no programa. "O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para novos capítulos dessa história. Com amor, Raul Gil", escreveu ele na legenda do vídeo.

A assessoria do SBT informou que não comentaria sobre processos internos da emissora.

Além do fim do Programa do Raul Gil, outras mudanças impactaram a programação do SBT. O programa É Tudo Nosso, apresentado por Benjamin Back às sextas-feiras, também foi cancelado. Michelle Barros foi demitida, enquanto Paulo Matthias permanece na empresa.

As alterações na grade de programação geraram um clima de tensão dentro da emissora. No entanto, o SBT aposta em novidades para equilibrar essas mudanças. Uma delas é a estreia de Datena, que deixou a Band na última semana e estreia na próxima segunda-feira (9) no programa Tá Na Hora. O novo formato será ao vivo, exibido no final da tarde de segunda a sexta-feira, contando com a participação de diversos repórteres e do Comandante Hamilton.