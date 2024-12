PM suspeito de matar outro policial em Belford Roxo é preso

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense Baixada (DHBF) localizaram e prenderam o policial militar Johnatas Basílio de Oliveira, no Centro de Belford Roxo, na Baixada, nesta sexta feira (6). Ele é suspeito de participar da morte do PM Anderson Gabriel Zaniboni, de 36 anos, que foi assassinado no dia 6 de outubro, durante sua folga.

Anderson foi atingido por disparos de arma de fogo e levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo, onde foi atendido, mas não resistiu. Entre os suspeitos pelo crime está o PM que levou Anderson a unidade hospitalar e o também policial Rodrigo Andrade Pellegrini, que está foragido.

Na ocasião, Rodrigo e Johnatas alegaram que teriam sofrido uma tentativa de roubo por Anderson.

Ao longo das investigações, os policiais civis da DHBF identificaram diversas contradições nas versões apresentadas pela dupla de suspeitos. Os agentes afastaram a possibilidade do crime de legítima defesa.

Imagens de câmeras de segurança e o depoimento de testemunhas indicaram aos investigadores a verdadeira dinâmica do crime. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo e Johnatas foram os autores dos disparos e não houve tentativa de assalto.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro atendeu o pedido feito pelos investigadores e determinou a prisão temporária, por 30 dias, de Rodrigo e Johnatas.