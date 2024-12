Plaza Niterói tem programação natalina gratuita para as crianças; confira a agenda

As férias escolares estão se aproximando e não vai faltar diversão para os pequenos no Plaza Niterói. O Plaza Play, espaço do shopping dedicado exclusivamente às crianças, terá atrações gratuitas ao longo de todos os fins de semana do mês. E, para comemorar a chegada do Natal, toda a programação será especial – são peças de teatro, contação de histórias e oficina de biscoitos, todos com temática natalina.

No dia 7 de dezembro, às 15h, as risadas são garantidas com a peça “Trapalhadas de Natal”. No domingo, dia 8, a diversão é em dose dupla: às 14h, a escritora Priscilla Litwak lança o livro “Um Presente de Natal Especial”, com contação de história e música para acompanhar. Às 15h, o shopping recebe a Parada Natalina da Animasom, um desfile divertido pelos corredores com personagens do Natal, começando no 4º andar.

Já no dia 15, domingo, a diversão começa mais cedo: a partir das 13h, o Plaza Niterói promove, em parceria com a Mr. Cheney, uma oficina de cookies natalinos para os pequenos.

No dia 22, os personagens da Parada Natalina desfilam novamente pelos corredores do shopping, às 15h, para receber o Natal com muita música e dança.



E, para encerrar o mês – e o ano – com muita diversão, no dia 28 de dezembro, também às 15h, o Mágico Siskini apresenta um show de truques que prometem divertir crianças e adultos.

O Plaza Play está localizado no 2º piso do shopping, no corredor infantil. Além das atrações semanais gratuitas, o espaço conta com escorrega, mesinhas para colorir, amarelinha, cantinho da leitura e painel de jogo da velha.

Decoração natalina garante ainda mais diversão

Além do Plaza Play, a Praça de Eventos, no 1º piso, também oferece atrações imperdíveis para a criançada. Com o tema “O Circo Mágico de Natal”, a tradicional decoração do Plaza Niterói conta com uma roda-gigante de 12 metros de altura (R$ 25), além de brinquedos como rena de balanço, escorrega e xícara, todos gratuitos. O Papai Noel recebe os pequenos para fotos profissionais (a partir de R$ 35, e fotos com o celular são gratuitas) de acordo com o horário de funcionamento do shopping. Para quem quiser garantir os presentes de fim de ano, o espaço tem stands da L’Occitane au Brésil e do Brownie do Luiz.