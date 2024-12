Niterói promove semana sobre direitos humanos e diversidade; saiba mais

A cidade de Niterói irá promover uma semana de eventos sobre direitos humanos e diversidade. A “Semana de Direitos Humanos – Construindo Caminhos Solidários” promete movimentar o município com programação repleta de debates, shows e palestras, entre os dias 9 e 14 de dezembro.

A abertura do evento será às 14h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, e trará grandes nomes para o público. A Profª Drª Bárbara Carine, vencedora do Prêmio Jabuti/2024, e a ativista dos povos indígenas Eliane Potiguara estarão presentes para iniciar a Semana com discussões enriquecedoras. Além disso, o encerramento do dia contará com um show imperdível do pianista, cantor e compositor pernambucano Zé Manoel, indicado ao Grammy Latino em 2021, que promete encantar a todos com sua música.

No dia 10, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) abre as portas para o encerramento do projeto “Raízes da Diversidade”, desenvolvido pela Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial (SUPIR) da SMDHC em Unidades de Educação do Município. A partir das 13h, serão apresentadas produções resultantes do projeto que trabalhou a temática antirracista, como textos, desenhos e apresentações culturais ligadas ao funk, hip-hop e samba, de alunos de quatro unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Niterói: E. M. Portugal Neves, E. M. Levi Carneiro, UMEI Margareth Flores e UMEI Lizete Maciel. Será uma excelente oportunidade para apreciar arte e cultura que refletem a diversidade e riqueza da nossa sociedade.

Leia também:

Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio após anos de negociações

Vereadores do Rio aprovam fim da licença-prêmio para servidores públicos da cidade

No dia 12, acontecerá o Simpósio Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que será realizado na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF-Gragoatá – Bloco F), em São Domingos, a partir das 9h30. Na parte da manhã, será realizado um painel com participação de Juliana Sanches, Pesquisadora da UFF e Diretora do ILÊ – Instituto Liberdade e Emancipação; Victor de Wolf, Criador do Grupo Diversidade Niterói e Presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos (ABGLT); Adel Bakkour, ex-Coordenador do Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (CRAI-Rio); e Carla Marques, Professora e Pesquisadora-Adjunta do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN). A programação da tarde se iniciará às 14h, no prédio das Ciências Sociais da UFF (Bloco O – Gragoatá), com apresentações de trabalhos inscritos organizados em dois eixos: “Ditadura, repressão, movimentos sociais e cidadania” e “Migrantes, refugiados e apátridas; e direitos humanos e educação, gênero e diversidade, direitos das crianças e dos adolescentes, direitos dos idosos, intolerância religiosa e igualdade racial”. Fechando o Simpósio, às 16h30, acontecerá a palestra do Defensor Público Federal, Defensor Regional dos Direitos Humanos, Mestre em Políticas Públicas e Administração Pública e Pós-Graduado em Direitos Humanos, Thales Arcoverde Treiger, com o tema “Avanços e Desafios na Pauta dos Direitos Humanos”, tendo um recorte na inclusão e diversidade.



Já no dia 13/12, a programação tem como foco a população migrante, refugiada e apátrida. Às 9h, no Auditório da Faculdade de Enfermagem da UFF, servidores de Niterói participarão do Seminário “Saúde da População Migrante, Refugiada e Apátrida”. Este seminário contará com palestras e oficinas promovidas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População Imigrante e Refugiada e pela Secretaria Municipal de Saúde e Fundação Municipal de Saúde. Simultaneamente, das 9h às 15h, na Cúpula do Caminho Niemeyer, acontece a Rota de Direitos em parceria com a Defensoria Pública Estadual, oferecendo serviços gratuitos para migrantes, refugiados e apátridas, como auxílio na situação migratória, regularização de documentos, assistência jurídica, orientações e serviços de assistência social, entre outros serviços oferecidos por secretarias municipais, órgãos e entidades parceiras.

O encerramento da Semana será no dia 14/12, a partir das 10h, com a primeira edição do Samba da Diversidade, um evento que promete ser inesquecível, celebrando a riqueza e a história do samba. Com a apresentação do renomado grupo carioca Moça Prosa, o público será brindado com um repertório especial dedicado às matriarcas do samba, figuras essenciais que moldaram e enriqueceram esse gênero musical tão querido. Além de homenagear as grandes compositoras e intérpretes, a proposta do evento é promover um espaço inclusivo, onde a diversidade de vozes e ritmos se encontram. Venha se deliciar com a beleza e a força do samba, celebrando a cultura e a resistência, em um dia de alegria e respeito às raízes. Participe e faça parte dessa festa vibrante.