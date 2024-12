Polícia Civil apreende grande quantidade de drogas em Itaboraí

Policiais civis da 112ª DP (Carmo) apreenderam, nesta quarta-feira (04/12), uma grande quantidade de drogas no município de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. As apreensões ocorreram após trabalho investigativo da unidade desenvolvido desde setembro.

De acordo com os agentes, os entorpecentes estavam em um veículo localizado desocupado. No interior, havia 40 Kg de pó branco e 1.390 sacolés de erva seca e picada. Foi verificado que o carro havia sido furtado na área da 72ª DP (São Gonçalo) e estava com a placa clonada. As drogas apreendidas teriam saído do Complexo do Alemão, na Zona Norte, com destino à cidade de Carmo, na Região Serrana.

A investigação continua para identificar, localizar e prender os envolvidos no transporte das drogas.