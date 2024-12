Menina de 5 anos supera queimaduras graves e recebe alta em São Gonçalo

Cerca 90% do corpo queimado. Mais de 30 cirurgias e procedimentos. E mais de dois meses de internação. A pequena Lavínia Batista dos Santos, de apenas cinco anos, venceu todos esses obstáculos e nesta quinta-feira (05) recebeu alta do CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Ela deixou a unidade cantando a música “Um Novo Dia Virá” e fez toda equipe médica, de enfermagem e multidisciplinar chorar.

A pequena Lavínia Batista dos Santos, de apenas cinco anos, venceu todos esses obstáculos | Foto: Divulgação

Lavínia chegou ao HEAT após se queimar junto com uma coleguinha de dois anos. O incêndio aconteceu no último dia 25 de setembro. A causa da tragédia ainda não foi confirmada, mas relatos iniciais indicam que as chamas foram provocada após um acidente com álcool na casa onde as duas meninas estavam no município de Tanguá.

Infelizmente, durante o tratamento das meninas, Helloysa da Silva Moraes, de dois anos, teve uma série de complicações e, apesar dos esforços da equipe médica e da equipe multidisciplinar, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu dez dias após a internação. As duas chegaram a ser levadas para o Hospital Municipal Dermeval Garcia de Freitas, em Tanguá, mas devido à gravidade dos ferimentos foram transferidas para o HEAT.





"Graças a Deus estamos indo para casa. Foram mais de dois meses de tratamento. Ela chegou muito grave. Pensei em perder a minha filha também. Mas deu tudo certo. Só tenho a agradecer a Deus e a toda equipe do hospital", disse a mãe da menina, Suhiane Batista Nunes, de 28 anos.

As duas chegaram a ser levadas para o Hospital Municipal Dermeval Garcia de Freitas, em Tanguá, mas devido à gravidade dos ferimentos foram transferidas para o HEAT | Foto: Divulgação

Lavínia aproveitou o projeto de musicoterapia que acontecia no hospital para cantar uma música para a equipe de cuidou dela. Junto ao saxofonista André Ferreira a menina cantou a música “Um Novo Dia Virá”, cuja letra diz: ...Não desista/Acredita/Deus está aqui/Para te ajudar. Tenha força/Tudo vai passar/Nunca perca a esperança/Um novo dia virá" ...