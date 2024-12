Governo do Estado conclui obra de contenção de encostas em Belford Roxo

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas concluiu as obras de contenção de encostas nas ruas Diamantina e Maria Tibúrcio, no bairro Andrade de Araújo, em Belford Roxo. A intervenção, que recebeu investimento de mais de R$ 7 milhões, beneficia diretamente cerca de sete mil moradores, devolvendo a segurança à região afetada por deslizamentos provocados por fortes chuvas.

"As obras de prevenção, como essa que finalizamos, são essenciais para garantir a segurança da população. A região da Baixada é uma das mais sofre com as chuvas por conta da geografia, porque fica abaixo do nível do mar. Temos muito o que fazer ainda, mas avançamos muito no que realmente é importante para prevenir as consequências das fortes chuvas", disse o governador Cláudio Castro.

A contenção, que inclui escadarias para facilitar o acesso às casas construídas na parte alta da rua, estabilizou o terreno que ameaçava a Escola Municipal Amélia Ricci Baroni e outras 20 residências. Com isso, os moradores e alunos podem retomar suas atividades com tranquilidade, sem o risco de novos deslizamentos. Para o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, a conclusão da obra marca mais um avanço do Governo do Estado na proteção de áreas vulneráveis.

"A obra devolve a segurança às famílias e permite que as crianças voltem a frequentar as aulas na escola mais perto de casa. O trabalho realizado reafirma o compromisso do Estado com a qualidade de vida da população", afirmou o secretário.

A secretaria também executa outras obras em Belford Roxo, como a construção de uma ponte em concreto na Alameda Brasil, no bairro Lote XV. Com investimento de R$ 5,6 milhões, as intervenções têm previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2025, melhorando a mobilidade na região.

As ações da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas fazem parte de um pacote de obras realizadas pelo Governo do Estado na Baixada Fluminense, priorizando a prevenção de desastres climáticos e a melhoria da infraestrutura, incluindo projetos de pavimentação de ruas, construção de pontes, canalização, macrodrenagem e contenção de encostas.