Homem acusado de abusar sexualmente da enteada de 13 anos é preso em Maricá

Um homem de 50 anos foi preso por abuso sexual, na tarde da última quarta-feira (4), em São José do Imbassaí, bairro de Maricá. O acusado, que estava foragido da Justiça, é acusado de estuprar a enteada de 13 anos.

A ação foi realizada pelo Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) de Niterói. De acordo com a Polícia Civil, os agentes surpreenderam o homem no local, que não reagiu à prisão.

Em depoimento, a vítima contou que o criminoso se aproveitava quando sua mãe estava fora de casa para praticar os abusos sexuais. Além disso, ela revelou que ele também a agredia com tapas e enforcamentos.



O suspeito foi levado à DPCA-Niterói para formalização de sua prisão e, posteriormente, será encaminhado para audiência de custódia. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Especial Adjunto em Maricá.