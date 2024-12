Mulher morre após incêndio em apartamento em Icaraí

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas - Foto: Reprodução - Redes sociais Nina Carvalho

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas - Foto: Reprodução - Redes sociais Nina Carvalho

Um incêndio em um apartamento na Rua Comendador Queiroz, localizado no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, causou a morte de uma mulher de 40 anos, que estava no imóvel no momento em que as chamas começaram, na noite desta quinta-feira (5).

Até o momento, não foi informado se a vítima era moradora do apartamento nem em qual andar o incêndio ocorreu. Além disso, as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Outra vítima atingida pelas chamas foi uma idosa de 81 anos, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela não apresentava sinais graves de comprometimento à saúde e não precisou ser internada.

Já a mulher de 40 anos, devido aos graves ferimentos, foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, mas não resistiu aos ferimentos.

Em vídeos publicados nas redes sociais da produtora de conteúdo Nina Carvalho, é possível ver vizinhos do prédio atingido, visivelmente desesperados, e a chegada do Corpo de Bombeiros logo em seguida.

As chamas foram controladas, e os trabalhos foram encerrados por volta das 7h, com a liberação da rua.