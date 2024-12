Mototaxista e marido de passageira brigam após cancelamento de corrida

Um mototaxista e o marido de uma passageira se envolveram em uma briga no meio da rua após um desentendimento devido o valor cobrado da corrida, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os homens trocando socos na Rua Felipe Cardoso, nesta terça-feira (3). Após a briga, um grupo de motoboys protestou em frente a casa do casal e alguns deles depredaram a residência.

Yuri Souza, de 32 anos, aceitou uma corrida da Rua General Olímpio com destino a Itaguaí, pelo valor de R$ 18. Ao chegar no local, a passageira, de 35 anos, disse que estava atrasada para o seu segundo dia de trabalho e precisava de urgência. Foi quando Yuri sugeriu cortar caminho pela Avenida João XXIII, por dentro de Santa Cruz. A mudança no trajeto custaria mais R$ 3, e o pagamento seria por fora.

A mulher não aceitou a proposta por se tratar de uma área de risco e, por isso, Yuri decidiu cancelar a corrida. Com o cancelamento, o marido da passageira, de 44 anos, e o mototaxista iniciaram uma intensa discussão.

Na sequência, Yuri pegou a moto e fugiu na contramão, mas foi seguido de carro pelo marido da passageira. Os dois se encontraram em um sinal vermelho, e acabaram entrando em briga corporal no meio da rua.

Os dois foram levados para a delegacia. Yuri tirou fotos dos ferimentos, gravou áudios e mandou para um grupo de WhatsApp que tem cerca de 200 mototaxistas de Santa Cruz.

Revoltados, colegas resolveram fazer uma motociata em frente à casa do casal. Alguns invadiram a casa da família e quebraram objetos, móveis e eletrodomésticos e até saquearam alguns itens. Pouco tempo depois, o casal recebeu vídeos da destruição. Eles registraram na delegacia uma ocorrência de vandalismo e furto.

Após a depredação, Yuri gravou um vídeo repudiando a violência por parte dos colegas. A 36ª DP (Santa Cruz) investiga o caso.