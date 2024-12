PM prende cinco traficantes que levavam drogas para a Baixada

Policiais militares prenderam cinco traficantes que levavam drogas do Complexo do Chapadão, localizado na Zona Norte do Rio, para a comunidade da Portelinha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira (4).

Segundo informações da corporação, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento pela localidade quando se depararam com um grupo em uma rua no bairro de Coelho da Rocha. Após analisar o grupo, os policiais ficaram desconfiados da ação e abordaram os indivíduos, momento em que encontraram dezenas de sacolas contendo várias drogas, uma balança de precisão, uma mini balança digital e um papel com anotações.

Leia também:

Guarda Municipal resgata jacaré do papo amarelo de 1,5 metro

Rio irá monitorar pontos turísticos através de 77 câmeras de segurança

O material foi apreendido pelos agentes de segurança, que conduziram os criminosos à 64ª DP (São João de Meriti). Até o momento, não foi informada a identidade dos presos nem a quantidade de drogas apreendidas.