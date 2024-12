PM prende acusado de tráfico de drogas em Cabo Frio

Um homem foi preso por suposta associação com tráfico de drogas na Rua das Raposas, no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, durante operação da polícia militar na manhã desta quarta-feira (4).

Os agentes apreenderam uma bucha de maconha, um sacolé de cocaína, um rádio transmissor, uma câmera de monitoramento e uma base de carregador de rádio. Os materiais e o suspeito foram encaminhados para 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para prestar esclarecimentos.

Material apreendido | Foto: Reprodução

A polícia investiga a origem dos entorpecentes e os possíveis envolvidos com o tráfico na região. O celular do acusado também foi apreendido e será analisado.