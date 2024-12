Jovem tem dedos arrancados por traficantes do Zumbi, em São Gonçalo

Um jovem de 24 anos teve os dedos da mão direita arrancados por criminosos no bairro do Zumbi, em São Gonçalo, nesta segunda-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais do 7º BPM (Alcântara), foram chamados para atender a ocorrência, no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), localizado no Colubandê, para averiguar vítima de tiros, mas no local confirmaram que a vítima havia sido “punida” pelos criminosos por estar assaltando no bairro do zumbi.

O estado de saúde da vítima é estável.

Até o momento, não foi informado em qual delegacia o caso foi registrado.