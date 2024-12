Ônibus de graça em Itaocara ligará principais pontos de Serviço

No ano de 2025 , a população do município de Itaocara, no interior do Estado do Rio, contará com um ônibus gratuito, que passará pelos principais pontos de serviços.

O projeto, criado pelo prefeito Heriberto Batata Pereira e aprovado pela Câmara Municipal, aguardou o término do ano eleitoral para ser implementado. O veículo percorrerá trajetos que conectam o Fórum, o Centro de Saúde, a Policlínica e outros locais aos bairros de Itaocara.

Segundo o prefeito Heriberto, o ônibus está passando pelos últimos ajustes e revisões para entrar em operação no primeiro mês de 2025. Ele também agradeceu “aos vereadores por apoiarem esse projeto por esse grande benefício à nossa população”.

