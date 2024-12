Disque Denúncia pede informações sobre um segundo envolvido na morte de policial militar em Cabo Frio

O Disque Denúncia/RJ (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (02), um cartaz para ajudar a 126ª DP (Cabo Frio), a fim de obter informações que levem à prisão do criminoso, foragido da Justiça, Tiago da Costa Peixoto, vulgo TH Tubarão, de 23 anos. Ele é o segundo envolvido na morte do sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rodrigo Noval de Oliveira, de 46 anos. Um outro envolvido, Michael de Souza Ribeiro, de 31 anos, continua foragido. Um terceiro envolvido no caso ainda não foi identificado.

Lotado no 30ºBPM (Teresópolis), ele foi assassinado na noite do dia 06 de novembro deste ano, na Rua Tubarão, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Segundo testemunhas, o militar estava em um Fiat Siena e havia ido visitar parentes quando foi reconhecido por criminosos da área. Os bandidos interceptaram o veículo e dispararam várias vezes contra o policial, que morreu no local. Após a execução, o carro do policial foi roubado.

Noval era um reconhecido poeta e membro titular da Academia Friburguense de Letras. Natural de Niterói, residia em Nova Friburgo desde 2014 e era admirado pela produção literária e trabalho na comunidade.

Contra Tiago Peixoto e Michael Ribeiro, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, pelo crime de Homicídio Qualificado.

Assim, a 126ª DP pede que quem tiver informações sobre a localização Michael Ribeiro e Tiago Peixoto, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido