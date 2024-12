Familiares se despedem de mulher morta em ataque a bar em Niterói

Dezenas de amigos e familiares se despediram, nesta segunda (02), de Janete Regina Batista, vítima do atentado a um bar em São Domingos, Niterói, que deixou um outro morto e quatro feridos no último sábado (30). A vítima foi sepultada nesta tarde, no Cemitério do Maruí, no Barreto. Moradora do Morro do Estado, Janete tinha 55 anos e, segundo testemunhas, estava comemorando o título do Botafogo no momento que o atentado aconteceu .

Familiares e amigos da vítima preferiram não comentar o caso à imprensa. Janete deixa o esposo e três filhos. No sábado (30), por volta das 20h20, ela estava em um bar na Rua General Andrade Neves, quando dois suspeitos iniciaram disparos contra a multidão e atingiram pelo menos seis pessoas. Janete chegou a ser levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, no dia do crime, mas não resistiu aos ferimentos.

Investigações iniciais indicam que os autores integram uma facção criminosa que atua na região. Eles teriam como alvo integrantes de uma facção rival. As informações, no entanto, ainda não foram confirmadas e tanto a autoria como a motivação do crime seguem sendo investigadas pela Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Corpo de Janete Regina Batista foi sepultado na tarde desta segunda (02) | Foto: Reprodução

A outra vítima fatal foi Michel da Silva Campos Pereira, de 23 anos. Relatos iniciais de testemunhas anônimas indicam que uma das vítimas poderia ser o alvo do atentado. A informação também é investigada pela Polícia Civil. Michel veio à óbito no local, antes da chegada dos policiais do 12º BPM (Niterói). O corpo de Michel também será sepultado no Cemitério do Maruí nesta segunda-feira (02).

Outra mulher, um adolescente de 13 anos e o outras duas pessoas não identificadas também ficaram feridas no atentado. A mulher e o menino tiveram ferimentos na perna e seguem internados em uma unidade de saúde particular no Jardim Icaraí, com quadro estável.