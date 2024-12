Foragido da Justiça é preso no Galo Branco com ajuda do Disque Denúncia

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), vinculados ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam no Galo Branco, em São Gonçalo, Daniel Cardoso Schulz, de 39 anos. O homem, considerado de alta periculosidade e ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV), tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

A prisão ocorreu na última sexta, na Rua Vereador Francisco Borges, após informações recebidas pelo Disque Denúncia. Schulz foi condenado por participar de um ataque contra policiais militares em 2012, na Comunidade do Menino de Deus, também em São Gonçalo.

Na ocasião, ele e comparsas efetuaram disparos de arma de fogo contra agentes que investigavam o tráfico de drogas na região. A tentativa de homicídio não foi consumada por fatores alheios à vontade dos criminosos.

Desde então, Schulz teve uma trajetória marcada por quebras de regime e novas detenções. Em 2017, foi colocado em prisão domiciliar, mas violou as condições do regime e foi recapturado no mesmo ano.

Em junho de 2024, obteve liberdade condicional, mas em novembro deste ano, a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo emitiu um mandado de prisão preventiva por seus crimes anteriores.

Após a prisão, ele foi encaminhado à 72ª DP (Mutuá), onde o mandado foi cumprido, e, em seguida, transferido para uma unidade prisional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), permanecendo à disposição da Justiça.

