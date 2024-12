Ataque a tiros em bar após jogo do Botafogo deixa 2 mortos e quatro feridos em Niterói

Na noite do último sábado (30), em meio as comemorações pela conquista da Libertadores 2024 pelo Botafogo, na Argentina, um tiroteio no bairro de São Domingos, gerou pânico causou uma tragédia, com saldo de dois mortos e quatro feridos.

Todos foram baleados em um ataque a tiros de dois homens, em uma moto, na Rua General Andrade Neves. O jovem Michel da Silva Campos Pereira, de 24 anos, morreu no local e entre os baleados, há uma criança de apenas 13 anos. Horas após o atentado, em um bar, foi confirmada a morte de Janete Regina Batista, de idade ainda não divulgada.

Segundo relatos, as vítimas estavam reunidas comemorando a vitória do Botafogo quando, por volta das 20h20, dois criminosos passaram pelo local, coma moto em velocidade reduzida, e efetuaram os disparos.

Policiais do 12º BPM (Niterói) foram acionados e, ao chegarem no local, encontraram Michel já sem vida. Janete Regina Batista, e mais uma mulher, atingidos pelos tiros, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Outras duas vítimas deram entrada no Hospital Niterói D’Or, no Jardim Icaraí, por meios próprios. Uma das vítimas foi um adolescente de 13 anos, atingido de raspão na perna direita, e a outra, uma mulher, que sofreu um ferimento de raspão na perna esquerda. Ambos estão bem.

A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) esteve no local para realizar a perícia e iniciou as investigações. As autoridades buscam identificar os responsáveis pelo ataque e esclarecer as motivações do crime.

A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa ajudar na identificação dos criminosos seja repassada pelo Disque Denúncia (2253-1177).