Homem é preso em flagrante por vandalizar patrimônio público no Rio; Vídeo

Agentes do programa BRT Seguro prenderam um homem em flagrante por dano ao patrimônio público neste domingo (1, na estação Venda de Varanda no corredor Transoeste. As equipes foram acionadas após as câmeras de segurança mostrarem Adriano de Oliveira de Moraes vandalizando a estação, além da máquina do Jaé [novo sistema de bilhetagem eletrônica do Rio de Janeiro].

Com o homem, os agentes apreenderam estabilizador de voltagem, leitor de dinheiro que fica acoplada na máquina da estação, faca, chave de fendas, alicate, pedaço de cano e fiação. O material foi levado para a 36ª DP (Santa Cruz) e o homem foi encaminhado para a 35ª DP (Campo Grande).





Mais um caso

Na noite do último sábado (30), agentes do programa BRT Seguro conduziram um homem para a delegacia após ele urinar na calha do Terminal Alvorada. Ele foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar esclarecimentos.