Sargento da PM sofre atentado a tiros em Itaboraí e é internado em hospital de SG

Um policial militar deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, na manhã desse domingo (1), com ferimentos provocados por arma de fogo. Ele é sargento, estava à paisana e foi ferido na Comunidade do Gebara, em Itaboraí, quando visitava uma residência à venda, em companhia dp sogro.

Traficantes teriam sido responsáveis pelo atentado. Atingido por três tiros, no braço, no peito e na bacia, ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manilha, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Leia também:

Delegação do Botafogo vai desfilar em carro aberto pela Enseada

PM prende em Itaboraí traficante que obrigava funcionários da Prefeitura a refazer barricadas