Delegação do Botafogo vai desfilar em carro aberto pela Enseada

O desfile será em carro aberto, que vai sair do Mourisco e seguir até a Praça Nicarágua - Foto: Botafogo/Vitor Silva

O desfile será em carro aberto, que vai sair do Mourisco e seguir até a Praça Nicarágua - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Após a conquista da Libertadores, o time do Botafogo chega ao Rio de Janeiro, neste domingo (1) para comemorar com seus torcedores.

O desfile da delegação será pela Enseada de Botafogo e a cidade terá um esquema operacional de trânsito. A Avenida das Nações Unidas será interditada às 13h na altura da Avenida Repórter Nestor Moreira. As pistas da Praia de Botafogo terão tráfego normal de veículos.

O desfile será em carro aberto, que vai sair do Mourisco e seguir até a Praça Nicarágua, onde a festa termina. Não há previsão de festa em General Severiano.

Leia também

John Kennedy é alvo de proposta de clube mexicano

Seleção feminina bate Austrália de novo em último compromisso do ano



O voo com a delegação saiu de Buenos Aires às 13h30 e o horário para a chegada ao Rio é por volta de16h50. Ao desembarcar, a delegação vai pegar um ônibus do Galeão até o Mourisco, onde embarcará no carro aberto.

A Prefeitura do Rio solicita que a torcida do time priorize o Metrô, nas estações Botafogo e Flamengo. Também pede que motoristas evitem circular pelo bairro de Botafogo, mesmo pelas pistas internas da Praia de Botafogo.