PM prende em Itaboraí traficante que obrigava funcionários da Prefeitura a refazer barricadas

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 35º BPM (Itaboraí), após coleta de dados e informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na noite desta sexta-feira (29), na Estrada da Boa Vista, bairro Novo Horizonte, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, o acusado Gabriel Santos Rezende, de 26 anos e I.Q.F, de 16 anos.



Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT D), após receberam informações que traficantes oriundos do tráfico de drogas do Novo Horizonte, estariam em posse de retroescavadeira cavando barricadas no endereço mencionado, procederam ao local onde avistou dois suspeitos em um moto, juntamente com a retro e dois funcionários da prefeitura onde foram devidamente abordados e após contato, informaram que foram obrigados pelos criminosos, a cavar tais barricadas pelo bairro, que foram retiradas na quinta-feira (27) mais cedo, onde haviam sido recolhidas quase 15 toneladas.

Segundo a polícia, a ordem para recolocação das barricadas teria sido dada por um traficante de vulgo Sombrão, que segundo informações da Polícia, Militar, chefiaria o tráfico de drogas na região.

Diante dos fatos, o preso, o menor de idade e os funcionários, procederam à 71ª DP (Itaboraí) para apreciação da Autoridade Policial. A retroescavadeira foi devolvida aos funcionários, o acusado de tráfico Gabriel Rezende foi autuado pelo crime de Associação ao Tráfico de Drogas, e depois encaminhado ao Presídio José Frederico Marques. O menor de idade foi apreendido no Fato Análogo ao mesmo crime.

Assim, o 4ºCPA/5ºBPM, pedem que quem tiver informações sobre localização de barricadas, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido