'Operação Descarte': empresário é preso em flagrante por crime ambiental em Duque de Caxias

Um empresário foi preso em flagrante por crime ambiental na última sexta-feira (29), no Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação faz parte da primeira fase da 'Operação Descarte', deflagrada com objetivo de reprimir aterros ilegais.

Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) já monitoravam o estabelecimento e encontraram inúmeras irregularidades no local, como grave risco de incêndio, quebra de condicionantes da licença de operação e indícios de poluição.

Durante a inspeção, os agentes também perceberam que o muro de entrada da empresa corria risco de desabar. A Defesa Civil foi acionada e interditou a área. A ação aconteceu em parceria com Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O dono do estabelecimento, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado ao departamento especializado.