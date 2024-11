Oficial do Exército reage a tentativa de assalto e fere um criminoso no Méier

Na imagem é possível ver um dos criminosos baleados no chão ao lado do carro - Foto: Reprodução

Um criminoso foi baleado ao tentar assaltar um oficial do Exército que reagiu. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (29), no Méier, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

No momento da tentativa de assalto, o militar estava com a família dentro do carro estacionado em frente a um portão, quando dois criminosos em motocicleta se aproximaram e abordaram o veículo. Vendo a cena, o oficial abriu o portão e efetuou disparos à queima-roupa contra os assaltantes.

Nas redes sociais, circulam imagens registradas por câmeras de segurança e nelas é possível ver que um dos assaltantes caindo no chão após ser atingido, sem se mover, enquanto o segundo criminoso foge a pé.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar, os policiais do 3º BPM (Méier), foram chamados para atender o caso. O oficial do Exército disse que foi vítima de uma tentativa de assalto e reagiu atirando. A vítima não foi ferida e dirigiu-se à 23ª DP (Méier), onde o caso foi registrado.

O crime está sendo investigado pela delegacia. Apesar de um dos criminosos ter sido baleado, ele conseguiu fugir, e os agentes estão fazendo diligências para identificar e prender os autores do crime.