Cursos profissionalizantes estão com vagas abertas em São Gonçalo

Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes de eletricista de obras e instalador e reparador de redes de computadores. Os cursos são uma parceria do trabalho técnico social desenvolvido pela Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo em conjunto com o Firjan-Senai. As inscrições irão até a próxima terça-feira (3) e as vagas são prioritárias para os moradores de condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os interessados devem comparecer, de forma presencial, à sede do Senai de São Gonçalo, que fica no Centro do município. Para a inscrição, é necessário levar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Para o curso de eletricista de obras é necessário ter no mínimo 18 anos e ter concluído o ensino fundamental. Já para o curso de instalador e reparador de redes de computadores, os pré-requisitos são: ser maior de 16 anos e ter concluído o ensino fundamental.

Serviço:

As inscrições devem ser feitas de forma presencial até esta terça-feira (3) na sede do Senai de São Gonçalo, localizada na Rua Dr Nilo Peçanha, 134 – Centro – São Gonçalo, das 8h às 19h.