Homem procurado é preso e drogas são apreendidas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Policiais do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 39º BPM (Belford Roxo), após análise de dados e informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam nesta terça-feira (26), na Vila Pauline, em Belford Roxo, Diogo dos Santos Dias, de 31 anos. A ação contou com apoio de equipes do Grupamento de Ações Táticas e policiais do 20º BPM (Mesquita). Na operação, houve a apreensão de armamentos, grande quantidade de drogas e o fechamento de dois pontos de desmanche de veículos, em área ligada à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A operação teve início por volta das 9h, quando os policiais receberam informações sobre a suposta presença de um homem apontado como um dos gerentes do tráfico de drogas local. No endereço indicado, os agentes encontraram Diogo, foragido do sistema prisional desde março de 2022, quando recebeu benefício de saídas temporárias na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar a sua unidade prisional. Com ele foi apreendido uma pistola Taurus PT 917 9mm e um rádio transmissor usado nas atividades do tráfico.

Em continuidade à operação, os policiais se dirigiram à Estrada do Conde, onde localizaram dois comparsas em fuga. Os suspeitos foram apreendidos nas proximidades.

Na operação foi apreendido, 1 fuzil M4 calibre 556 (numeração suprimida) e 2 pistolas (Taurus PT917 9mm e CZ P-07 9mm), 21 munições calibre 556 e 11 munições calibre 9mm (intactas), 915 pinos de cocaína, 259 trouxinhas de maconha, 54 pedras de crack e 24 frascos de lança perfume. Além disso, houve a localização de 2 carregadores de pistola 9mm, 01 carregador de fuzil 556 e 1 rádio transmissor.

Ainda de acordo com as informações, os policiais localizaram dois pontos de desmanche de veículos na Estrada do Conde, nº 98 e na Rua Amadeu Rodrigues Vasconcelos, nº 19. A perícia foi acionada e os locais foram interditados.

Diante dos fatos, o material apreendido, Diogo Dias e os dois menores, foram apresentados na 54ª DP (Belford Roxo), onde foi cumprido um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), em desfavor de Diogo, com pedido de recaptura, onde fora condenado a 6 anos de reclusão, pelo crime de roubo, permanecendo preso e à disposição da Justiça. Os dois menores foram ouvidos e liberados.

Assim, o 3ºCPA/39ºBPM, pede que quem tiver informações localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido