PM recupera moto roubada e prende suspeito após acidente na RJ-104, em Niterói

Com o criminoso, foram apreendidas 1 motocicleta; 1 simulacro de pistola e 1 mochila - Foto: Divulgação

Policiais do 12ºBPM (Niterói) prenderam um homem e apreenderam uma moto roubada, na noite desta quarta-feira (27), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói. Segundo informações da PM, a motocicleta havia sido roubada momentos antes, na altura do Caramujo.

Durante patrulhamento pelo local, os policiais receberam a informação de que a motocicleta havia sido roubado nas proximidades. Os agentes, então, realizaram uma busca pelo veículo. Durante o cerco pela RJ-104, os militares se depararam com uma viatura do Corpo de Bombeiros, que estava atendendo uma vítima que havia caído de motocicleta, na altura do bairro Fonseca, em Niterói.

Ao averiguar a situação, a guarnição constatou que a vítima era, na verdade, o indivíduo que havia roubado a motocicleta. Com o criminoso, foram apreendidos um simulacro de pistola e uma mochila com diversos pertences, incluindo um notebook e um telefone celular. A moto foi recuperada.

Após a identificação do criminoso, os policiais se deslocaram para o Hospital Estadual Azevedo Lima, para atendimento do preso. Após a assistência médica, a guarnição seguiu com o acusado para a 78ªDP (Fonseca), e posteriormente para a 76ªDP (Central de Flagrantes), onde o mesmo foi autuado em flagrante delito pelo crime de roubo e permaneceu preso.