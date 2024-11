Rogério de Andrade: Operação busca policiais ligados ao maior bicheiro do Rio

Os policiais são alvos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Corregedoria da Polícia Civil do RJ iniciaram, nesta quinta-feira (28), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra policiais ligados ao contraventor Rogério Andrade, maior bicheiro do Rio.

Os alvos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e da Corregedoria são 3 policiais civis e 1 agente penitenciário. Todos eles são investigados por integrar a organização criminosa chefiada por Rogério, que está preso há 1 mês.

As investigações começaram após a análise dos dados de um celular apreendido na 2ª fase da Operação Quarto Elemento, em 2018.

A força-tarefa apura o envolvimento dos policiais civis e penal em caça-níqueis na Zona Oeste do Rio, esquema chefiado por Rogério de Andrade. Ainda de acordo com o inquérito, os agentes integram um grupo responsável por negociar a liberação de presos em flagrante mediante pagamentos ilícitos na 34ª DP (Bangu).

O contraventor Rogério de Andrade foi preso em 29 de outubro, em uma operação do Gaeco, que o denunciou pelo homicídio de Fernando de Miranda Iggnacio. A pedido do Gaeco, o bicheiro foi transferido em 12 de novembro para um presídio federal de segurança máxima, em Mato Grosso do Sul.