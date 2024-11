SEOP Demole 14 Construções Irregulares na Rocinha

Rio de Janeiro - A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) realizou uma operação na comunidade da Rocinha, demolindo 14 construções irregulares na Área de Preservação Ambiental do Portão Vermelho. A ação, realizada nesta quarta-feira (27), contou com o apoio da Rioluz e da Polícia Militar.

Foram removidas sete estruturas parcialmente ocupadas, sendo quatro residenciais e comerciais, e três residenciais. Além disso, dois banheiros e um bar também foram demolidos.



De acordo com a SEOP, nenhuma família foi afetada diretamente pelas demolições, pois as remoções foram realizadas apenas nos acréscimos às unidades ocupadas. As construções haviam sido notificadas anteriormente, mas continuaram sem autorização.



"A gente salienta que são construções sem nenhum tipo de respaldo técnico e de segurança", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. "Vamos seguir esse trabalho com foco no ordenamento da cidade, preservação ambiental e combate ao crime organizado."

