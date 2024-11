Confronto entre PM e criminosos deixa motoqueiro ferido na Linha Amarela

Arma e celulares apreendidos com criminosos - Foto: Repropdução

Arma e celulares apreendidos com criminosos - Foto: Repropdução

Um passageiro que estava na garupa de uma moto indo para o trabalho foi baleado durante uma troca de tiros envolvendo policiais militares e criminosos, na Linha Amarela, na manhã desta quarta feira (27). Otávio Garcia de Souza Neto, de 30 anos, foi socorrido sem gravidade e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho.

O episódio começou quando criminosos renderam uma major da PM de folga e roubaram o carro da agente. Segundo a Polícia Militar, a oficial levou uma coronhada e foi levada para o Hospital Federal de Bonsucesso. Ela foi medicada, recebeu alta e seguiu para a delegacia para registrar a ocorrência.

Após roubarem o veículo, os bandidos foram surpreendidos por uma viatura do 39º BPM (Belford Roxo) e houve troca de tiros. Na fuga, Otávio, que estava na garupa de uma moto, acabou sendo atingido no ombro. Seu estado de saúde é estável segundo a Secretária Municipal de Saúde.

Tentando identificar os envolvidos no assalto, agentes do 22° BPM (Maré) foram informados sobre a presença de dois homens que estariam realizando outros assaltos na altura de Bonsucesso.

Os policiais foram até o local e conseguiram prender um homem e um menor de idade, suspeitos do assalto contra a oficial. O homem preso estava foragido do Sistema de Justiça do Distrito Federal. Os dois foram conduzidos à 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado.

Ainda de acordo com a PM, quatro pessoas participaram do assalto. Uma pistola e três celulares foram apreendidos.