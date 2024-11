Em plena luz do dia: Criminosos rendem motorista e roubam veículo na RJ-106, em SG; Vídeo

Na manhã desta quinta-feira (28), uma motorista que passava pela RJ-106, na altura de Rio do Ouro, em São Gonçalo, viveu momentos de terror ao ser rendida e ter seu carro roubado por criminosos.

Mesmo em plena luz do dia, os criminosos efetuaram toda a ação de maneira rápida, deixando a vítima a pé na rodovia. O momento do roubo foi registrado por um outro motorista que seguia logo atrás e conseguiu acompanhar toda a ação.

De acordo com as imagens gravadas, pelo menos três criminosos participaram do assalto, na pista sentido Niterói. Um dos criminosos assumiu o volante do veículo da vítima, enquanto o outro entrou pelo lado do passageiro.





Imagens mostram o momento da ação dos criminosos, na RJ-106

Um terceiro integrante acompanhou a dupla em outro veículo, dando cobertura para a fuga. Após o crime, os três homens deixaram o local seguindo com os carros em alta velocidade.

A Polícia Militar informou que o carro da vítima e o veículo usado na ação criminosa foram recuperados por equipes do 7º BPM (São Gonçalo) na região do Anaia.





O veículo usado pelos assaltantes e o veículo roubado foram recuperados por policiais do 7º BPM (São Gonçalo)