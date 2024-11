Musical 'O Pescador e a Estrela' encerra turnê no Sesc São Gonçalo

Peça com texto de Thiago Marinho e Lucas Drummond será às 16h - Foto: Divulgação

O musical “O Pescador e a Estrela” encerra turnê pelo estado, neste domingo (01/12), no Sesc São Gonçalo. Indicado a cinco categorias do Prêmio CBTIJ de Teatro para Crianças 2023, o espetáculo infanto juvenil, dirigido por Karen Acioly, conta a história de um menino deficiente visual que embarca em numa aventura mágica e lúdica para redescobrir o valor do que não pode ser visto. A apresentação será às 16h.

Com texto de Thiago Marinho e Lucas Drummond, a peça, que estreou em 2022 no CCBB, tem como protagonista um menino solitário que não consegue mais ver motivos para ser feliz. Ele é, então, convidado por um mensageiro das estrelas a voltar seus olhos para dentro de si, para entender que há coisas na vida que não podem ser vistas, só sentidas.

O menino se transforma em um jovem pescador deficiente visual chamado Fabiandro, que é apaixonado por uma estrela, apesar de nunca a ter visto. Os dois se encontram todas as noites à beira do mar, onde cantam, dançam e se divertem. Até que, um dia, a estrela desaparece. Decidido a reencontrá-la, ele parte em uma jornada rumo ao céu.

Ao seu lado vai Hortênsia, uma menina superprotegida pelas tias que quer conhecer o mundo mais que tudo. O que ambos não sabem é que, logo atrás, está o ganancioso casal Prattes Prattes, que planeja roubar a estrela.

A peça, estrelada por Lucas Drummond, Diego Abreu, Luísa Vianna, Sara Bentes, Thiago Marinho, dá protagonismo à deficiência visual, ampliando a reflexão sobre a acessibilidade dentro das artes cênicas, principalmente voltadas ao universo da infância, tanto dentro do espetáculo como na composição da equipe técnica e artística.