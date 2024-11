Polícia Civil prende 5 e apreende mais de 20 celulares em mercado popular no Centro do Rio

Policiais civis da 1ª DP (Praça Mauá) prenderam cinco homens e recuperaram 23 celulares produtos de roubo, na última terça-feira (26), no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. De acordo com os agentes, as investigações revelaram que o escritório onde o grupo cometia as atividades criminosas funcionava no interior de um box.



No local, moradores de rua e pessoas necessitadas eram cooptadas a fornecer sua biometria e documentos para fraudes bancárias. Cada um recebia a quantia de R$ 50.

A 1ª DP também apurou que o grupo receptava celulares roubados para acessar o internet banking das vítimas e subtrair seus recursos. Os policiais apreenderam comprovantes de pix e saques, além dos aparelhos oriundos de crimes.

Duas vítimas que tiveram os telefones subtraídos foram identificadas e localizadas. No box, também foram encontrados diversos materiais contrafeitos, inclusive uniformes de times de futebol. Os presos foram autuados em flagrante por receptação, associação criminosa, utilização indevida de símbolos e violação de marca registrada.